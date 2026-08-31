Les enfants se disputent la balançoire…un père revient avec une machette

Les faits se sont déroulés jeudi au city-stade du Wihrel d’Ostwald, dans la banlieue de Strasbourg.
Ce soir-là, deux enfants se sont chamaillés à propos de la balançoire de l’aire de sports et de jeux.
Mais les parents se sont mêlés.
La mère d’un des enfants a appelé son mari. Le père est arrivé sur place, muni d’une machette, qu’il a brandie face à la mère de l’autre enfant.
Les policiers, arrivés sur les lieux, ont interpellé l’homme de 32 ans. Placé en garde à vue, il a assuré qu’il avait emporté cet arme uniquement pour intimider. Ce trentenaire, inconnu des services de police, sera jugé en février 2027
Quant à la victime, elle souffre d’une entaille d’un demi-centimètre au niveau d’un doigt.