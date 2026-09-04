Il tue ses deux fils de 6 et 9 ans et sa belle-mère

Jean-Paul Monnot a abattu mercredi soir ses deux fils de 6 et 9 ans, puis sa belle-mère de 74 ans avec un fusil sur son terrain à Gy, en Haute-Saône.

Il a filmé la scène et l’a envoyée à sa femme en lui disant : « voilà ce que tu mérites ».

Puis l’homme de 42 ans a mis fin à ses jours en retournant l’arme contre lui.

Les corps des adultes ont été retrouvés dans un bungalow, ceux des enfants dans un véhicule utilitaire.

Chef d’une entreprise de travaux, Jean-Paul Monnot était joueur de foot au club local et surnommé « Nounours » en raison de sa musculature.

Il y a plusieurs mois, cet entrepreneur dans le bâtiment avait trompé son épouse. Depuis sa femme voulait le quitter.

Le couple était en instance de divorce. Il était en train de construire une maison sur ce terrain.

Puis le couple s’était réconcilié et était parti ensemble en vacances en Grèce cet été.

Mais mercredi, l’épouse avait demandé à sa mère d’aller chercher les enfants chez leur père en lui disant : «Je n’ai plus envie d’y retourner».

Source : F D