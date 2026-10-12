Une femme retrouvée morte dans sa maison…son compagnon en garde à vue

La jeune femme retrouvée morte à Montigny-le-Tilleul, en Belgique, a été identifiée.

Il s’agit de Laura, âgée de 28 ans, et originaire d’Antoing à Tournai.

C’est son compagnon qui a fait la macabre découverte vendredi soir en rentrant du travail et qui a appelé la police.

Les forces de l’ordre se sont rendues dans cette maison située 82 rue Major Housiau où ils n’ont pu que constater le décès de Laura.

« Les policiers sont venus à mon domicile dans la nuit de vendredi à samedi, vers une heure du matin, pour m’annoncer le décès de ma fille », témoigne sa maman.

« Depuis que j’ai appris la nouvelle, je suis en pilote automatique » a-t-elle ajouté.

Selon les premières constatations, il s’agit d’un décès suspect. Le compagnon de la jeune femme a été interpellé et placé en garde à vue.

Il devait comparaître ce dimanche devant un juge d’instruction.

Source : F D