Lundi, une ambulancière se rendait sur le lieu d’un accident à Sigurd, dans l’Utah (Etats-Unis).

Ce n’est qu’en entendant le nom de la victime que Tricia comprend qu’elle intervenait sur son propre fils.

Quelques instants avant, Logan Mumford, 28 ans, aidait une voisine à réparer sa voiture lorsque celle-ci, installée sur un cric, s’est effondrée sur lui.

Un voisin présent sur place a d’abord tenté de le dégager, sans succès, avant d’alerter les secours.

Une collègue de Tricia a évoqué “le pire cauchemar de tout parent”.

Sous les yeux de l’épouse de Logan, la secouriste a participé aux tentatives de réanimation. Le jeune homme a été héliporté vers l’hôpital, mais n’a pas survécu à ses blessures.

Il était père de deux enfants de 1 et 3 ans.

“Aucune formation ne peut préparer une mère à intervenir lors d’une urgence impliquant son propre enfant”, a expliqué sa collègue. Une cagnotte lancée pour soutenir la famille avait déjà récolté plus de 65.000 dollars ce dimanche à 10 heures.

Source : F D