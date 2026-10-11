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Une femme enceinte, brûlée vive dans sa voiture…il s’agit d’un meurtre

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Dimanche 4 octobre, les pompiers étaient intervenus pour le feu d’un véhicule à Prestatyn, au Royaume-Uni.

Après avoir éteint le feu, les secours avaient découvert un corps carbonisé.

Il s’agit de Samantha, 35 ans, qui était enceinte.

L’enquête a révélé qu’il s’agit d’un incendie criminel.

« Quelqu’un a mis le feu au fourgon et la personne était vivante et a été tuée à cause de l’incendie. » a déclaré un policier.

Thomas Bell, 38 ans, a été inculpé de meurtre. Un second homme, 47 ans, a été arrêté sous suspicion de complot en vue de commettre des infractions criminelles et liées à la drogue

Les investigations se poursuivent.

 

Source : F D

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