Il accepte une castration chimique après avoir violé une adolescente de 16 ans

Un jeune homme de 21 ans a comparu cette semaine devant le Tribunal de Bruges pour viol.

En début d’année 2026, il était entré en contact sur les réseaux sociaux avec une adolescente de 16 ans, en se faisant passer pour un garçon de 18 ans.

Au cours de leurs échanges, il l’avait convaincue de lui envoyer des photos dénudées puis la jeune fille avait accepté une rencontre.

Peu après, l’homme s’était rendu à l’appartement de l’adolescente et avait tenté d’avoir des relations sexuelles avec elle. Elle lui avait demandé d’arrête d’insister. En vain.

« Ils ont finalement eu des relations sexuelles parce que ma cliente avait le sentiment qu’elle ne pouvait plus faire marche arrière. » a expliqué son avocat.

Mais l’horreur ne s’arrête pas là. Puisque le jeune homme avait diffusé les photos dénudées de la victime sur les réseaux sociaux.

L’enquête a révélé que prévenu avait déjà contacté plusieurs filles mineures via les réseaux sociaux depuis 2023.

Le jeune homme a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. S’il respecte certaines conditions, il ne devra donc pas aller en prison. Il devra notamment se soumettre à une castration chimique .

Son avocat, Koen Blomme, a expliqué que son client avait conscience d’avoir besoin d’aide. « Il accepte donc la castration chimique. »

Celle-ci consiste à faire baisser le taux de testostérone à l’aide de médicaments afin de réduire, voire de supprimer, le désir sexuel. Un tribunal ne peut imposer cette mesure que si la personne condamnée y consent elle-même.