Jamra salue le patriotisme culturel du CNRA

SUITE A LA VIOLATION des engagements pris par les promoteurs récidivistes de la série «INFIDÈLES», consécutivement à la PLAINTE de JAMRA et de ses alliés du CDVM (Comité de défense des valeurs morales) de Serigne Bassirou Macké Cheikh Astou Fall, et de L’ONG Daral Qural wal ikhsane de Imam El Hadji Alioune Dia, la « Décision du Collège du CNRA », rendu le mercredi 12 août 2020, avait fait office de «mis en demeure» servie aux promoteurs de « INFIDÈLES ». Ces derniers acquiescèrent, certes. Mais n’avaient, en réalité, fait que reculer pour mieux sauter.

DANS SA DECISION en date de ce jeudi 29 juillet 2021, le «Gendarme de l’Audiovisuel», le CNRA (Conseil national de régulation de l’audiovisuel) a de nouveau donné droit à la PLAINTE DE JAMRA et de ses alliés, après qu’une bande-annonce obscène, qui avait tout l’air d’un ballon-sonde, eût créé un assourdissant tollé dans les réseaux sociaux et une vague d’indignation dans l’opinion publique. JAMRA et ses alliés saluent la prompte réaction du CNRA, ainsi que le patriotisme cultuel dont il a fait preuve, en mettant un terme aux frasques récurrentes de ce promoteur de séries, dont le respect des engagements pris semble être le cadet de ses soucis.

IL FAUT QUE force reste à la loi, pour une bonne préservation de nos valeurs socio-culturelles et un respect absolu des règles qui régissent l’industrie cinématographique et audiovisuelle. Il est grand temps également que l’État mette de l’ordre dans le secteur de l’audiovisuel, de plus en plus envahi par des affairistes, principalement mus par des appétits financiers voraces, au mépris de la préservation des nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres. Et au détriment de la sauvegarde de la santé mentale et morale des enfants !

DERNIÈRE MINUTE : Des confusionnistes aux mobiles obscures, très actifs dans les médias sociaux, tentent de faire croire que « seule la bande-annonce est concernée ». Le CNRA a confirmé à JAMRA que «C’EST TOUTE LA SAISON3 QUI EST INTERDITE DE DIFFUSION SUR TOUTES LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION DU SENEGAL».

Nay léér !

Le combat continue !

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA & MBAÑ GACCE