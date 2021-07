Augustin Senghor dégage : vous ne méritez pas la confiance des Sénégalais

Augustin Senghor, l’homme qui a fait de la FSF un mouvement de soutien à Macky est indigne de diriger cette structure. Dieu est juste. Tu as travesti la vocation nationale de la fédération. Avec vous le Sénégal ne gagnera Rien. Il faut, dans la dynamique de la construction démocratique, habituer les citoyens à l’alternance : si le football sénégalais marche vraiment, aucune tête n’est indispensable.

Ce sont les institutions fortes mises sur pieds par des dirigeants crédibles et visionnaires qui portent les grandes réussites. On ne saurait mesurer la réussite d’un chef par des infrastructures et par des trophées (que l’on peut gagner par la tricherie ou la magie). On la mesure par la qualité de la politique sportive mise en place comme vision.

Un président de fédération qui prend parti pour une partie du peuple aux dépens d’une autre ne sait pas ce qu’est le football. Mêler politique politicienne et football national c’est un détournement d’objectif. C’est être sectaire alors que le sport est fédérateur. En faisant un choix aussi chauvin vous avez montré aux sénégalais que vous n’êtes pas rassembleur. On peut vous pardonner votre incompétence ou même votre avidité, mais faire d’un symbole d’unité nationale une logistique politique pour un parti, ça constitue un crime à la fois contre le sport et contre la démocratie.

Le grand défi du football sénégalais, ce n’est pas seulement la création d’infrastructures ; c’est plutôt la production de managers sportifs, d’industries sportives, de culture sportive, d’économie du sport. Le football n’est plus un simple sport ni même un loisir : tout le monde le sait. Le football est devenu une industrie en connexion avec la culture, la science, l’économie, etc. Le problème avec des présidents comme vous, c’est que votre vision s’arrête à des campagnes : campagne rek ! Il est temps que le football sénégalais produise de grands leaders sportifs.

C’est quoi cette manie à être inamovible ? La sédentarité n’est bonne ni pour la santé de l’organisme ni pour celle du corps social. Tout change, tout bouge, tout vit, sauf nous les Africains. Notre temps s’est figé depuis notre rencontre avec l’autre : il a arraisonné notre culture et contrôle notre histoire qui est désormais « cyclique ». Mon dieu pourquoi ce sont toujours les médiocres et les mains sales qui dirigent ?

Alassane K. KITANE