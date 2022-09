Jaxaay : Des tuyaux du plan Orsec sectionnés au couteau…la personne arrêtée

Une altercation a éclaté entre un sinistré et une équipe du plan Orsec qui avait débarque à Jaxaay au quartier Darou Thioub. Selon Les Echos, un sinistré de la localité s’est plaint du retour des eaux stagnantes dans son domicile. Ils soupçonnent des gens malintentionnés qui tripotent les tuyaux d’évacuation du plan Orsec qui pètent et rejettent en grande quantité les eaux pluviales dans sa maison.

Le sinistré sectionne net les tuyaux du plan Orsec par endroits. Ce qui torpille le travail des personnels du plan Orsec et provoque des grosses fuites d’eau qui envahissent littéralement les rues et autres maisons. Des habitants du quartier identifient l’auteur des actes de sabotage et alertent les flics du commissariat de Jaxaay. Le mis en cause est localisé et arrêté dans la journée du 2 septembre.

Interrogé, il reconnaît sans ambages avoir sectionné avec un couteau les installations du plan Orsec. Mais, il se justifie par l’attitude d’individus non identifiés qui usent de manœuvres dans le but de lui retourner des eaux de pluie. Il a été déféré au parquet, hier, pour actes de vandalisme, sabotage et destruction de biens appartenant à l’Etat, entre autres.