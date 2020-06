Je m’en foutisme Sénégalais : Un Danger Pour La Nation

La discipline collective détermine la valeur des peuples. Le progrès repose d’abord sur le respect des lois, l’engagement patriotique et le sacrifice de toute la Nation.

Voter et promulguer des lois sans se soucier de leur application ne sert pas á grand-chose. Quand nul n’est censé ignorer la loi, sa violation volontaire doit être sanctionnée. Dans une République le désordre public est interdit et la justice constitue un rempart contre les tares de toutes les formes de violations.

La sanction judiciaire (pénale) est un moyen pour amender et dissuader les hors _ la loi qui n’écoutent même pas leur conscience ni la morale et ni la religion. Dieu est miséricordieux mais Allah inflige le châtiment.

Dans une République on ne négocie pas tout et on ne pardonne pas tout pour sécuriser la vie et les biens des citoyen(ne)s.

Ceux qui sèment le bordel et qui représentent un danger pour la Nation ne méritent aucun égard.

Au Sénégal l’absence de la culture de la sanction conduit á la dérive collective (lou way nékh déf) et affaiblit les piliers de notre commun vouloir de vie commune.

Dans le milieu du transport en commun, nous voyons au quotidien des chauffards qui « bourlent » les feux rouges, des conducteurs de scooters sans masques, des passages piétons illégalement occupés par des vendeurs.

Un désordre souvent considéré comme de l’ordre normal dans l’inconscience caractérisée des masses.

Aussi, á l’heure de la lutte pour stopper le covid19, des citoyen (ne)s refusent volontairement de porter des masques dans l’espace public.

Et certains farfelus investissent les réseaux sociaux pour tenir de fausses thèses sur la maladie du Coronavirus.

La liberté de mouvement et d’opinion ne donne á personne le droit de mettre en danger la vie de ses concitoyen(ne)s.

Je n’oublie pas de citer la pollution sonore distillée dans l’espace public et la poubellisation de la rue où les gens á l’attitude anti civique jettent partout des déchets (papiers, plastiques, urines).

Le citoyen (ne) doit être un modèle qui fait la fierté de son pays. Il doit agir toujours pour servir et non salir et s abêtir disait le guide spirituel Serigne Malick Thiaw Laye de Yeumbeul.

Il n y a pas de responsabilité de l’État sans la responsabilité des citoyen (ne)s.

Tous les deux ont une mission commune de sauver et de développer le Sénégal.

Alassane Rane junior Ndiaye

Acteur culturel entrepreneur social (Yeumbeul Sénégal)