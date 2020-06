Harcèlements ciblés : HSF interpelle Macky Sall et demande la libération de Cheikh Yerim

Emprisonnements et harcèlements ciblés : HSF interpelle Macky Sall et fait appel à la libération de Cheikh Yerim Seck

Voilà plus de 24h que le journaliste Yerim Seck a été mis aux arrêts, uniquement pour avoir eu le courage et l’audace de faire son travail de façon indépendante. Pour avoir toujours soutenu sans intérêt la cause des sénégalais de l’extérieur à travers son organe de presse, HSF demande sa libération sans condition et l’abandon des charges qui pèsent contre lui

Le Sénégal a toujours été une vitrine de la démocratie, porte d’influences en Afrique depuis Senghor, raison pour laquelle, nous demandons aux autorités sénégalaises de ne pas créer ce climat regrettable et inédit qui consiste à mettre en prison des journalistes et lanceurs d’alerte (Karim Xrum Xax).

HALTE AUX HARCELEMENTS CIBLES !!!!!

Par ailleurs, Horizon Sans Frontières, lien de concorde entre les peuples, interpelle le Président Macky Sall sur ces harcèlements ciblés et l’invite à faire avancer la grille de réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour un Sénégal post coronavirus.

Boubacar Seye

Chercheur en Migrations internationales