MLD : « 80% des jeunes de moins de 35 ans n’auront pas de logement au Sénégal »

Le Foncier continue toujours d’alimenter les débats au Sénégal. Lors de son Questekki de ce mardi 16 Juin, Mamadou Lamine Diallo (MLD) qui renseigne que Les Mamelles constituent un patrimoine historique classé demande à la DSCOS de ne pas s’arrêter aux secteurs informels, mais de tout détruire pour revenir à l’état de nature. Et toujours selon, le leader du Tekki, si la politique de prédation foncière du régime de Macky Sall, 80% des jeunes de moins de 35 ans n’auront pas de logement au Sénégal.

« Le domaine public maritime, c’est 100 mètres après la dernière marée haute, y compris les plages donc. C’est une ressource naturelle qui appartient au peuple et elle est inaliénable et imprescriptible. Les plages sûres sont privatisées, les autres, des mouroirs pour les jeunes. Les Mamelles constituent en outre un patrimoine historique classé. Si on réagit par des actes à Tekki, on doit aller jusqu’au bout. La DSCOS ne doit pas s’arrêter aux secteurs informels, les plus faibles. Et WAMY? Tout doit être détruit pour revenir à l’état de nature.

S’en suit la question foncière, et in fine l’habitat des jeunes. Il faut savoir qu’avec la politique de prédation foncière du régime de Macky Sall, 80% des jeunes de moins de 35 ans n’auront pas de logement au Sénégal. Lorsque des espaces fonciers sont libérés au profit de l’Etat, au lieu de les donner à la SN HLM ou à la SICAP pour booster le logement social dans la région de Dakar et par des mécanismes de péréquation soutenir les logements sociaux dans les villes de l’intérieur, Macky Sall orchestre par des décrets une redistribution politicienne », renseigne MMD.