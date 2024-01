Jean-Marie François Biagui : «nous entrons de plain-pied dans une crise pré-électorale»

Que craint donc l’auteur du « crime », TAS, dont la désormais réclamation historique contre la candidature de Monsieur Karim Wade est à l’origine de la disqualification de celui-ci pour la Présidentielle du 25 février 2024, que craint-il, dis-je, quand il traite le Président Macky Sall et le PDS du Président Abdoulaye Wade de « dealers démasqués », aussitôt enclenchée la procédure d’enquête parlementaire sur l’élimination de la course présidentielle de Monsieur Karim Wade ?

En tout cas, « l’injustice » ressentie ici est d’autant plus violente que les décisions du Conseil Constitutionnel (CC) ne sont susceptibles d’aucun recours. De quoi s’agit-il ?

Suite à la réclamation de TAS dénonçant la binationalité de Monsieur Karim Wade, le CC a décidé que la candidature de celui-ci à la prochaine élection présidentielle était irrecevable. Et tant pis, pour lui-même, pour le PDS et pour ses militants et sympathisants, s’il a perdu sa nationalité française (officiellement s’entend !) pour n’être plus que Sénégalais, exclusivement, depuis le 16 janvier 2024. Soit un peu plus d’un mois avant la Présidentielle prévue le 25 février 2024. Le CC lui reprochait alors de disposer encore de sa binationalité quand, le 26 décembre 2023, il déposait sa candidature.

Concomitamment, le CC a validé, entre autres, la candidature de Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Et tant pis, si celui-ci est en détention provisoire, pour au moins les mêmes motifs que ceux ayant entraîné et justifié la dissolution de PASTEF, parti dont il est co-fondateur avec, parmi d’autres, son mentor Ousmane Sonko.

Sous d’autres cieux, une telle incongruité eût été tout simplement inenvisageable.

Or, qu’est-ce que l’État reproche au parti PASTEF au point de le dissoudre ? N’est-ce pas, entre autres, pour « appel réitératif à des mouvements insurrectionnels » suivi d’effet ?

Sans nous absoudre de notre légèreté et de notre négligence coupable, individuelles et collectives, qui ont grandement contribué à la confection du « pilon » dont certaine autorité va user pour nous casser la tête et briser les ailes – (nous savons que Wade-fils est le seul homme politique qui n’a pas droit à la moindre erreur au Sénégal) – , nous sommes quand même troublés par la concomitance de l’invalidation de la candidature de Monsieur Karim Wade et de la validation de celle de Monsieur Bassirou Diomaye Faye.

A l’évidence, nous entrons de plain-pied dans une crise pré-électorale. Faudrait-il malgré tout faire comme si tout allait bien, sous prétexte que le Président Macky Sall a promis d’organiser la prochaine Présidentielle à date échue et de la bien organiser ?

Le Président Macky Sall n’est pas demandeur d’un éventuel report de l’élection présidentielle du 25 février 2024, cela va sans dire. Cependant, certainement, il en serait bien preneur si cela s’imposait.

Alors, prêtez-moi l’expression, balle à terre ! Et prenons par le bon bout le prétexte de la requête du PDS, demandant l’ouverture d’une enquête parlementaire sur le processus ayant conduit à l’invalidation de la candidature de Monsieur Karim Wade et, incidemment, à la validation de celle de Monsieur Bassirou Diomaye Faye.

Et quelle que soit l’issue de cette enquête parlementaire, nous voulons la vérité, dans sa plénitude.

Il y va, non seulement de la crédibilité du CC, tant les effluves de suspicion de corruption sont en l’occurrence irritantes et intrigantes, mais également de la respectabilité sinon de la survie de la démocratie sénégalaise.

Jean-Marie François Biagui