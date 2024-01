Président Karim Wade ou la revanche de l’Histoire (Par Malick Dieng)

Le dérèglement du monde, le monde qui vient, le nouvel ordre mondial théorisés par les plus grands penseurs de la prospective, n’avaient pas pris en compte la puissance et la profondeur des idées et de l’héritage wadien. De par sa finesse, il démontre l’idée selon laquelle, « Il n’est pas un domaine dans la gestion du pays sur lequel il ne dispose d’un dossier d’étude et de propositions. Professeur Abdoulaye Wade Novembre 1990.

L’histoire est en train de se répéter. Trente-quatre ans après, les espoirs et les attentes d’une émergence de l’Afrique trouvent en Monsieur Karim Wade les éléments et les atouts de sa réalisation.

Les derniers verrous de notre société sont en train d’être détruits plongeant notre pays dans les entrailles des incertitudes les plus cruelles. Notre belle patrie mérite d’une élite responsable capable de porter le flambeau des espérances les plus audacieuses.

Tous les regards sont tournés vers Karim Wade pour accomplir un destin national qui colle parfaitement avec son approche d’homme de paix et de consensus. Notre pays à la croisée des chemins tergiverse et tangue dangereusement vers une instabilité historique aux conséquences destructrices.

Son retour triomphal et son implication ne sont plus une demande sociale mais une urgence nationale sans laquelle, des millions d’hommes et de femmes risqueront de rater la marche du progrès. J’ai l’ultime conviction qu’il est un homme d Etat d’une dimension exceptionnelle, d’une approche pragmatique le plaçant au-dessus de la mêlée.

Son expérience, couronnée de succès éclatants à travers l’ingéniosité de ses plans, de ses puissants réseaux et connections dans le monde a fini par faire de lui, celui qui doit sortir notre pays des méandres du sous-développement chronique.

Monsieur Wade détient la clé et la solution aux problèmes récurrents de notre jeunesse qui a déjà perdu la bataille du développement et continue de sombrer depuis 2012 dans un désespoir total. Devant l’incapacité d’un régime finissant d’assurer le minimum vital à ses citoyens, le curseur de la violence et de la résistance a fini par indiquer des horizons sombres.

Sa générosité, durant la pandémie de la Covid 19, a été unanimement appréciée par toutes les composantes de notre population. Il a marqué la différence contrairement à nos autorités où beaucoup d’entre eux se sont évertué à capturer les fonds destinés aux populations meurtries et sonnées par les ravages du virus. Le rapport de la cour des comptes a dévoilé le caractère irresponsable d’une élite tournée vers la prédation des ressources publiques et son insouciance face aux fléaux qui gangrènent la société.

Il incarne l’archétype d’homme d’Etat, patient et endurant capable de réconcilier une nation déjà fragilisée. De son approche découle une doctrine dont le socle est forgé par quatre idées directrices :

_ Restaurer la démocratie et l’Etat de droit.

_ Restaurer les valeurs et les équilibres.

_ Rebâtir une économie performante et inclusive.

_ Repositionner le Sénégal dans le monde.

C’est de cette manière que nous pouvons asseoir une véritable démarche par le travail et la finesse, nous menant inéluctablement au le progrès réel du Sénégal et de l’Afrique.

Sa doctrine de gouvernance épouse les contours d’un programme fondamental qui allie justice dignité et fraternité. C’est dans cette veine qu’il faut incorporer les puissants leviers de :

Rassembler

Protéger

Développer

Les relents de son implication au fonds qatari ont fini par impulser un nouveau souffle de survie à des économies agonisantes.

Sa vision entant qu’orfèvre des montages financiers de projets a été remarquée par les esprits les plus avertis. Les puissants leviers sur lesquels la gouvernance d’Abdoulaye Wade a bâti toute sa rigueur programmatique trouve en lui les éléments de ses ressorts. Les nombreux chefs d’Etats avertis ont, pour réussir leurs perspectives de développement, recours à son expertise d’orfèvre des montages de projets fructifiants. De la City à Londres à la meilleure coupe du monde au Qatar de 2023 en passant par les projets de l’ANOCI, le plan Takkal, les autoroutes, les aéroports, la diplomatie, la diversification des partenaires, le Fonds Koweitien, le fonds qataris partout où il est passé, les résultats ont été au rendez-vous. La dernière coupe du monde porte son empreinte et est considérée comme la meilleure depuis 1930.

Les esprits avertis savent pertinemment que sa conception du pouvoir, comme un sacerdoce, fait de lui le serviteur de l’Etat exempt de tout reproche.

La confiance des bailleurs et des institutions financières en ses qualités et capacités relève d’une expertise avérée, d’une compétence de dimension mondiale.

Notre jeune nation ne peut se permettre, pour arpenter les marches du progrès, de passer à côté d’une telle prouesse.

Dr Malick Dieng Directeur de l’Institut libéral

Secrétaire national à la formation et à l’idéologie

Membre de la commission de discipline.