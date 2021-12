« Jésus-Christ est le fils d’un Dieu européen » selon…

Un internaute populaire et controversé des médias sociaux, Daddy Freeze, a demandé aux Africains de se distancer de Noël et peut-être du christianisme parce que Jésus-Christ est le fils d’un Dieu Européen…

Via sa page Instagram, Daddy Freeze a écrit ce qu’il pense de la fête de Noel. Un cinglant réquisitoire contre l’église.

« Bonjour à tous, alors que vous faites la fête et que vous mangez beaucoup de riz aujourd’hui, rappelez-vous que même si personne ne vous empêche de vous divertir en cette fin d’année bien mérité, ce plaisir n’a RIEN à voir avec le Christ !

1: Le Christ n’est pas né le 25 décembre.

2: Il n’y a nulle part dans les écritures, de la Genèse à l’apocalypse où les disciples de Dieu; chrétiens ou juifs fêtaient des anniversaires. Cependant, il existe deux exemples scripturaires clairs de païens célébrant des anniversaires, celui de Pharaon dans Genèse 40:20 et celui d’Hérode dans Matthieu 14:6-12

-3: Le Nouveau Testament a été écrit sur une période d’environ 60 ans et personne n’a jamais célébré la naissance du Christ ou n’a été invité à célébrer sa naissance par le Christ lui-même, les apôtres, les disciples ou l’église primitive.

-4: Noël est un symbole de cultures païennes importées, une indication subtile de néo-colonialisme et un rappel conséquent d’esclavage. La journée a été réservée par nos maîtres coloniaux, syncrétisés avec la célébration de leurs propres dieux païens. N’avons-nous pas nos propres célébrations païennes que nous pouvons syncrétiser, devons-nous célébrer leur propre paganisme ?

-5: L’idée derrière Noël est païenne, le jour païen, arbre de Noël païen, donner des cadeaux païen, faire la fête & festivités païennes, alors à quoi ça sert vraiment ? -6: Si dans Jean 8:32, Christ a dit que vous connaîtrez la vérité et que cela vous libérerait, pourquoi alors méprisez-vous la vérité au profit de mensonges commodes ? –

7: Noël est la période de l’année où l’on boit beaucoup d’alcool et où de nombreux accidents se produisent, ce n’est PAS une fête divine! Au contraire, c’est rempli de réjouissances et de célébrations sauvages. Selon onlinefirstaid.com: Noël est une période de pointe pour l’augmentation du stress et des accidents, à la fois pour les humains et les animaux de compagnie. Selon RoSPA, plus de 80 000 personnes se rendent chaque année à A&E pour des accidents liés à Noël et plus de 6 000 d’entre elles doivent être admises.

Les décorations, les feux d’artifices, les nouveaux jouets, les visiteurs, la cuisine et les maisons remplies d’enfants surexcités et d’animaux supplémentaires présentent de nombreux dangers…lire la suite ici