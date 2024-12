JIV Bignona 2024 : Le Ministre de l’éducation annonce des réformes

Le Ministre de l’éducation nationale Moustapha Bamba Guirassy Mamba Guirassy a présidé Samedi la cérémonie officielle de la 22è édition de la Journée internationale du volontariat (JIV) organisée par le syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) à Bignona. Après avoir magnifié la posture responsable du SELS, son leadership dans le paysage syndical dans le secteur de l’éducation, le Ministre a indiqué que le système éducatif sénégalais a besoin de faire des mutations profondes, sans complaisance, pour être en phase avec les défis du moment.

Mais Moustapha Mamba Guirassy est convaincu que cela ne fera pas que des heureux mais pour l’intérêt de tous et du système. « Il va falloir aller vers des changements qui peuvent heurter, parfois, des habitudes et donc faire face à des réticences ». Cette réflexion du ministre est en congruence avec le thème de la JIV qui est « rôle et responsabilité des syndicats de l’enseignement dans la transformation qualitative de l’éducation au Sénégal ».

Pour le Ministre, les syndicats aussi doivent faire des mutations, des réajustements profonds pour la transformation du système « Il faut apprendre à mourir et à renaître, nous devons apprendre à mourir d’un veux syndicalisme dépassé et à renaître avec un syndicalisme approprié par rapport au contexte actuel, par rapport aux enjeux actuels », a-t-il dit.

Et les enjeux actuels, selon Moustapha Mamba Guirassy, sont des enjeux de souveraineté, des enjeux numériques de digitalisation, d’intelligence artificielle et d’introduction des daaras, de la religion et des valeurs… Pour cela, le Ministre reconnait que les enseignants ont besoin d’avoir le soutien du gouvernement parce qu’au de ce processus de changement et de transformation, l’enseignant doit être le premier à être formé à porter ces valeurs pour être en mesure de les redistribuer

Moustapha Mamba Guirassy a donc remercié le SELS au nom du Chef de l’Etat et du gouvernement pour cette tribune offerte au système éducatif pour engager ces réflexions

L.BADIANE pour xibaaru