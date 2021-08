JO Tokyo : un cheval euthanasié après une grave blessure

Un cheval de l’équipe suisse engagée dans le concours complet des Jeux de Tokyo a dû être euthanasié dimanche, après s’être blessé dans l’épreuve de cross, a annoncé le comité olympique suisse.

Le cheval Jet Set s’est déchiré gravement un ligament de la jambe avant droite à l’atterrissage d’un saut. «En raison de la gravité de la blessure et de la douleur qu’elle a causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après», précise le communiqué du comité, qui indique que «l’accident n’est dû ni à une faute du cavalier ni à des défauts de terrain du Seaforest Cross Country Course». L’équipe suisse précise que «malgré le tragique accident, [elle] a décidé de participer au concours final de saut» programmé ce lundi au Parc équestre de Tokyo.

Le cavalier Robin Godel n’a pas été blessé dans l’accident. Il sera remplacé par Eveline Bodenmüller et son cheval, Violaine de la Brasserie. Se confiant à la radiotélévision suisse RTS avant ses premiers Jeux, le jeune cavalier âgé de 23 ans parlait de son impatience et de son envie d’accumuler de l’expérience. «Malgré le contexte de la pandémie, c’était important pour moi d’y participer par rapport à tous les investissements et sacrifices effectués.»

Accidents mortels

Le concours complet, qui mixe dressage, cross et saut d’obstacles, a connu dans son histoire récente des accidents dramatiques. Les cavaliers Maxime Debost en 2017 et Thaïs Meheust en 2019 y ont perdu la vie, Thibault Fournier est resté six jours dans le coma en 2019 également. Dans un entretien accordé à l’Equipe en octobre 2019, le cavalier Arnaud Boiteau, titré par équipe aux Jeux olympiques d’Athènes, en 2004, soulignait que ces accidents mortels s’étaient produits «sur des obstacles d’une banalité incroyable». «On peut faire un lien entre ce qui arrive en cross et sur la route. On dit souvent qu’on a le plus de risque d’être accidenté en voiture dans un rayon de trois kilomètres autour de chez soi. On se relâche, on fait moins attention.»

Il pointait aussi les progrès réalisés dans la prise en compte du risque, avec des obstacles moins résistants et une réflexion permanente sur leur disposition sur les parcours «pour obliger les cavaliers à freiner, à monter davantage avec leur tête». L’équipement a également évolué, avec l’utilisation de gilets air-bag venus du monde des motards.