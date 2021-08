Le spécialiste des Urgences et Médecin-chef à Suma Assistance, Dr Babacar Niang, confirme la présidente du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), Marie Khémesse Ngom Ndiaye, sur les dégâts du variant Delta chez les jeunes.

Rien qu’à Suma Assistance, des jeunes de 32-42 ans sont intubés et ventilés, a révélé l’invité du Jury du dimanche (JDD). Pire, « on a transféré, (mais) il y a un jour, on en a perdu sept, trois dans la nuit et quatre dans la journée », a-t-il déploré.