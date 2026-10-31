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JOJ Dakar 2026 : La flamme olympique fait escale à l’État-major général des armées

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La flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a fait escale, ce vendredi 30 octobre, à l’État-major général des armées (EMGA), après son passage sur l’île de Gorée.

Selon une publication de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) sur ses plateformes sociales, le chef d’État-major général des armées, le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, a accueilli la flamme au cours d’une cérémonie solennelle.

À cette occasion, elle a été portée par des athlètes militaires à travers l’enceinte de l’État-major général des armées. Plusieurs hauts responsables militaires ont également pris part à cette cérémonie.

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