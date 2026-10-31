Saraya : Deux individus arrêtés pour trafic de chanvre indien et vente illicite de médicaments

Le Secteur frontalier de Moussala a procédé à l’interpellation de deux individus pour des faits présumés de trafic de chanvre indien. L’un d’eux est également poursuivi pour exercice illégal de la fonction de pharmacien et vente illicite de médicaments. Les deux mis en cause ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes.

La première interpellation a eu lieu le 28 octobre 2026 à 19h16, au poste de contrôle frontalier de Farading. Le suspect, un orpailleur en provenance de Badalla, au Mali, et à destination de Saraya, au Sénégal, était en possession de 62 petits sachets de chanvre indien de 2 grammes chacun, ainsi que de neuf tablettes de tramadol contenant au total 88 comprimés.

Les agents ont également saisi une moto de marque TVS, de type Apache, une somme d’argent et un téléphone portable iPhone 11 Pro. À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été déféré au Tribunal d’instance de Saraya.

La seconde interpellation est intervenue le 29 octobre 2026 à 19h22, lors d’une patrouille menée par les éléments du poste de contrôle frontalier de Mouran. Le suspect, également orpailleur, venait de Bountou, au Mali, et se dirigeait vers Dalato, au Sénégal.

Il était en possession de deux sachets en plastique contenant du chanvre indien en vrac, d’un poids de 100 grammes chacun, soit 200 grammes au total. Une moto de marque Bravo, deux téléphones portables et une somme d’argent ont également été saisis et placés sous scellés.

À l’issue de l’enquête ouverte par le service, ce second individu a également été déféré au parquet.