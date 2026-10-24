JOJ Dakar 2026 : Le CEMGA fait le point sur les préparatifs avec le COJOJ

Le Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), le Vice-amiral d’escadre Oumar Wade, a été reçu jeudi 22 octobre 2026 par Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, à Eden Rock. L’information a été rapportée par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du partenariat entre les Armées sénégalaises et le COJOJ. Les échanges ont porté sur les derniers ajustements nécessaires à la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la logistique.

Selon la DIRPA, l’objectif est de faire le point sur ces différents volets afin d’assurer une contribution optimale des Armées à la réussite de cet événement sportif international. La rencontre a été suivie, vendredi 23 octobre, d’une reconnaissance par hélicoptère du dispositif d’évacuation sanitaire coordonné par le service de santé des Armées, précise la même source.

À travers ces démarches, les Armées réaffirment leur engagement aux côtés du COJOJ pour accompagner l’organisation des JOJ Dakar 2026 et contribuer à leur bon déroulement. Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre dans les villes de Dakar, Diamniadio et Saly. Environ 2 700 athlètes sont attendus pour cette édition.