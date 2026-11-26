À la suite des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le FBI a adressé ses félicitations au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, pour la qualité de l’organisation et la réussite du dispositif sécuritaire. Selon une note officielle consultée par Les Échos, l’agence américaine a salué le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité sénégalaises.

Dans son courrier , le FBI met notamment en avant les capacités d’anticipation, la coordination et la maîtrise opérationnelle des forces sénégalaises sur le terrain, selon Seneweb. L’agence a également exprimé sa reconnaissance aux autorités pour l’accueil réservé à ses agents spéciaux, mobilisés en appui au sein du Centre de Commandement Opérationnel (CCO) et du Centre de Coopération Internationale (CCI).

La coopération entre les deux parties a également concerné le domaine de la cybersécurité, avec la participation de la Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’Information (DCSSI). Ce travail conjoint a notamment permis de renforcer le partage d’informations en temps réel et la coordination face aux menaces hybrides et numériques.

Pour le FBI, cette expérience témoigne de « la solidité du partenariat stratégique » entre Dakar et Washington dans le domaine de la sécurité. L’agence fédérale américaine a, par ailleurs, réaffirmé sa disponibilité à poursuivre cette coopération avec les autorités sénégalaises, notamment dans la lutte contre la criminalité transnationale.