Journée de l’éducation : La Ligue Islamique Mondiale honore 10 personnalités et…

La ligue Islamique Mondiale a célébré ce 24 janvier, sous l’égide du ministère de l’éducation nationale, la journée internationale de l’éducation. Une célébration mondiale qui met en exergue le rôle primordial de l’éducation dans l’édification de sociétés résilientes et la promotion de la paix. Axée sous le thème: « Par une éducation de qualité, nous construisons ensemble un avenir prometteur pour l’humanité », l’objectif de cette journée, selon le directeur du Bureau Régional de la Ligue Islamique Mondiale, est d’apporter un soutien considérable aux actions transformatrices en faveur d’une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous.

« Cest une cérémonie qui mérite d’être célébrée vu son importance sur l’avenir de l’humanité car étant conscient de l’importance de l’éducation, la Ligue Islamique Mondiale en fait la pierre angulaire de toutes ses actions. C’est dans ce souci qu’elle a organisé cette importante cérémonie réunissant de brillants intellectuels sur ce thème portant sur l’éducation pour assurer à l’homme une éducation complète. Nous en profitons pour honorer des hommes qui, durant toute leur vie, ont contribué à éduquer des hommes et des femmes. J’en profite pour remercier le gouvernement et le peuple sénégalais, notamment le ministre de l’éducation nationale Moustapha Maba Guirassy qui a accepté notre invitation malgré son calendrier très chargé ainsi que les membres de l’ambassade qui ont répondu à notre l’appel. Tout cela pour mettre en exergue quelques actions que la Ligue Islamique Mondiale fait pour le peuple du Sénégal », a expliqué

Abdallah Khalid Otheimin, Directeur général du Bureau régional de la Ligue Islamique Mondiale. Au total, 10 distinctions ont été faites à des associations et personnalités reconnues dans le monde de l’éducation islamique au Sénégal dont, l’eminent professeur d’université et ancien directeur de l’enseignement supérieur, Pr Mamadou Sangharé.

Au nom du ministre de l’éducation nationale, m’dame Khady Diop mbodj, SG ministère a exprimé la reconnaissance et la satisfaction du parrain, Moustapha Guirassy pour le fructueux partenariat entre le ministère de l’éducation et la Ligue Islamique Mondiale.

« Je m’adresse à vous aujourd’hui, à l’occasion de cette journée internationale de l’éducation célèbrée sous l’égide de la prestigieuse organisation de la Ligue Islamique Mondiale dirigée par l’éminent Cheikh, Dr Mohamed Abdel Karim Al Iss, que je remercie pour avoir invité le ministre de l’éducation nationale M. Moustapha Maba Guirassy que j’ai l’honneur de représenter à cette importante rencontre. Cet honneur témoigne de l’excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et le royaume d’Arabie Saoudite. Je voudrais vous exprimer toute la satisfaction et la reconnaissance de M. le ministre de l’éducation pour ce partenariat vivace et fructueux qui unie le ministère de l’éducation nationale à la Ligue Islamique Mondiale. Votre engagement indéfectible en faveur de l’éducation au Sénégal au sein des sociétés musulmanes est une source d’inspiration pour nous tous grâce à vos initiatives concrètes telle que la récente conférence internationale pour l’éducation des filles dans les sociétés musulmanes organisée au Pakistan et à laquelle notre pays a eu l’honneur d’y participer. Vous contribuez de manière significative à la promotion d’une éducation de qualité pour tous à travers le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer l’éducation, ce moyen incontournable qui façonne nos esprits, forge nos caractères et nous ouvre les portes de l’avenir. Le thème de cette journée: « Par une éducation de qualité, nous construisons ensemble un avenir prometteur pour l’humanité », résonne avec acuité dans le contexte actuel marqué par des défis complexes et interdépendants », a indiqué Mme Mbodj, la représentante du ministre de l’éducation qui souligne que l’éducation n’est pas seulement un moyen d’acquérir des connaissances mais, c’est aussi un outil de transformation sociale.

Pour rappel, le Sénégal est membre fondateur de la Ligue Islamique Mondiale, le premier représentant était Feu Cheikh Ibrahim Niass, qui a pris part, avec une forte délégation sénégalaise, au congrès Constitutif de la Ligue, il fut remplacé par Feu Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop. Et le Secrétaire Général de la Ligue Islamique Mondiale est le Dr Mohamed Abdul Karim Al-Issa, ancien Ministre de la Justice et Conseiller du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Boun Abdel Aziz Al-Saoud.

Aly Saleh