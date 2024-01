Journée internationale de l’éducation : Les défis de l’UNESCO et de l’UNICEF

À l’occasion de la Journée internationale de l’éducation, consacrée à l’apprentissage pour une paix durable, nous réaffirmons notre engagement à soutenir les gouvernements d’Afrique afin qu’ils assurent l’accès universel à une éducation de qualité pour chaque enfant. Reconnaissant l’éducation comme un droit inhérent et un pilier fondamental pour les sociétés pacifiques, l’appel souligne le rôle central de l’éducation dans la promotion d’une gouvernance inclusive, démocratique et participative.

« Nous félicitons les gouvernements africains d’avoir fait preuve de leadership lors du Sommet sur la transformation de l’éducation en discutant de solutions pour parvenir à une éducation de qualité inclusive et équitable pour tous d’ici 2030 et en réitérant leurs engagements en faveur de l’éducation en tant que droit humain fondamental.

« Malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, nous reconnaissons les défis qui persistent dans la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 4 sur l’éducation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Plus d’un enfant sur quatre (29 %) en âge d’être scolarisé ne l’était toujours pas sur le continent, une statistique préoccupante révélant que la population non scolarisée en Afrique subsaharienne a augmenté de 12 millions sur la période 2015-2021 (Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO, 2023). La qualité est également préoccupante, même pour ceux qui sont scolarisés : 9 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne ne peuvent pas lire et comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans.

« Il est donc important que les gouvernements et les partenaires maintiennent l’éducation au sommet de l’agenda politique, en soulignant l’importance d’un financement public national équitable. L’éducation est le meilleur investissement à long terme pour construire des sociétés pacifiques et durables.

« En 2024, que l’Union africaine a désignée comme l’Année de l’éducation, nous appelons à une accélération des progrès vers la réalisation de l’ODD 4. La mission commune consiste à transformer les engagements de haut niveau pris lors du Sommet sur la transformation de l’éducation en actions concrètes, en dotant les apprenants africains des compétences, des valeurs, des attitudes et des connaissances qui sont essentielles pour s’intégrer pleinement dans la société et avoir le meilleur avenir possible.

« Nous demandons instamment aux gouvernements et aux partenaires de redoubler d’efforts pour :

Promouvoir un financement public national équitable de l’éducation, en accordant la priorité aux enfants les plus vulnérables. Cela permettra de réduire les disparités entre les apprenants et d’atteindre une couverture universelle. Les pays où l’apprentissage et le nombre d’années de scolarisation de qualité sont plus élevés connaissent moins de conflits et une augmentation de la sécurité.

Souligner l’importance de l’éducation dans le renforcement et le maintien de la paix, comme indiqué dans la cible 4.7 de l’ODD 4, par la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et des compétences nécessaires à la vie courante, conformément à la Recommandation sur l’éducation pour la paix, les droits de l’homme et le développement durable adoptée le 20 novembre 2023 par 194 États membres de l’UNESCO lors de la 42 ème Conférence générale de l’Organisation.

Conférence générale de l’Organisation. Federer de multiples parties prenantes dans différents secteurs pour créer un mouvement, avec les jeunes au centre, vers une éducation du 21ème siècle plus robuste pour tous les enfants et les jeunes.

« Cet appel global à l’action souligne l’urgence et l’importance d’un effort de collaboration pour transformer l’éducation, la rendre inclusive, orientée vers la paix et résiliente face aux défis du 21ème siècle. Ensemble, forgeons un avenir où l’éducation devient la pierre angulaire d’une paix et d’un progrès durables. »

Déclaration conjointe de l’UNESCO et de l’UNICEF en Afrique subsaharienne