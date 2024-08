Journée sans presse : Ce que Amadou Ba demande à l’État et aux médias

Il est de la responsabilité des entreprises de s’acquitter de leurs responsabilités fiscales. Il est de la responsabilité de l’État de préserver ses outils ». Tel est l’avis de l’ancien Premier ministre Amadou Ba sur la journée sans presse décrétée ce mardi 13 août par les patrons de presse.

Toutefois, l’ancien chef du gouvernement de Macky Sall souhaite que la question fiscale reste un dossier technique et que la Direction des Impôts puisse échanger avec les entreprises de presse afin de trouver une solution.

« Je pense qu’il faut juste équilibrer. Aux entreprises de presse de s’acquitter de leurs obligations et à l’administration de trouver les voies et moyens pour aider ces entreprises à pouvoir survivre et travailler. Il faut éviter que ça déborde et que rapidement les acteurs se retrouvent autour d’une table », a-t-il déclaré.