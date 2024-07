Munis de pelles, de râteaux, de brouettes, de balais entre autres, les populations de Cambérène se sont encore mobilisées derrière leur maire, Doune Pathé Mbengue, pour répondre à l’appel du chef de l’Etat lors de cette deuxième journée nationale d’investissement « Setal Suñum Rew ».

« Il s’agit effectivement d’un acte très symbolique pour nous autres, maires, premiers magistrats des collectivités territoriales de répondre à l’appel du président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C’est un appel qui a retenti à Cambérène et un instrument qui a été pris pour donner du contenu à l’environnement et le cadre de vie au niveau de Cambérène. Donc, globalement je l’ai dit tout à l’heure, c’est un acte très fort et nous pensons que la réussite qui est recherchée à travers cet appel, cette vision, c’est que chaque sénégalais et chaque sénégalaise puisse en faire sa propre affaire. Et c’est pourquoi nous avons mobilisé les équipes de la commune, les services de l’Etat qui se déploient au niveau de la commune pour traduire en actes concrets cette journée du 06 juillet.

C’est l’occasion aussi pour nous de remercier et de féliciter les nouvelles autorités de la République, son excellence et son premier ministre pour les actes qui sont en train de poser au Sénégal qui peuvent impacter le développement. C’est donc avec plaisir qu’on reçoit ces messages et c’est une occasion pour nous d’en profiter pour mobiliser nos compatriotes à l’échelle locale pour qu’un Sénégal propre, « Setal Suñu rew » puisse se traduire en actes très concrets.

Et c’est surtout un plaisir de recevoir M. le ministre du travail, accompagné de M. le préfet de dakar et M. le sous-préfet de l’arrondissement des Parcelles, qui nous a trouvés sur le terrain, c’est une agréable surprise pour nous. C’est véritablement une tradition perpétuée régulièrement à Cambérène autour de l’environnement », a indiqué Doune Pathé Mbengue, maire de Cambérène.

Pour sa part, le ministre de l’emploi et du travail, invité surprise de l’édile de la ville de Cambérène, s’est dit heureux et agréablement surpris d’avoir trouvé des rues et avenues propres.

« Nous sommes là en notre qualité de ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, accompagné du préfet du département de Dakar et du sous-préfet de l’arrondissement des Parcelles Assainies. Nous sommes là à Cambérène, deuxième étape de la tournée du préfet. Et qui dit Cambérène pense au Khalife général des Layénes que nous saluons au passage avec tout le plus grand respect. Mais heureux d’avoir été accueilli par le premier magistrat de la commune de Cambérène, M. Mbengue qui nous a reçus. Moi je retiendrai de cette journée ici à Cambérène qu’il a impacté au moins cinq ministères.

Nous sommes là dans le cadre de l’opération « Setal Sénégal » mais, il a rendu la rue propre avec toute la jeunesse et les populations mais, il a fait mieux. Aujourd’hui, il a planté de très beaux arbres tout le long de l’avenue et qui nous inspire l’espoir quant à la propreté. Donc, il fait pour le ministre de l’environnement sur ce coup. Qui ne se rappelle pas sur cette avenue, les fameuses remorques qui se garaient du rond point « Case ba » jusqu’à Cambérène avec une situation d’insalubrité notoire et également d’insécurité. Donc, il a s’agit, pour le ministère du travail, pour celui du transport et pour le ministère de l’intérieur et ce n’est pas tout, puisqu’il s’agit aussi pour le ministère de la santé que cela impacte et nous en sommes fiers.

Il a associé toutes les couches de la population dont la jeunesse et c’est sûr qu’il y’a des élèves, donc c’est l’éducation qui impacte parce que la propreté longue durée c’est là que le président de la République nous appelle. Le mot d’ordre de cette opération c’est que ce ne soit pas une opération coup de point, c’est une opération qui doit s’inscrire dans la continuité en nous-mêmes traduite en réflexe », a soutenu le ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, Yankhoba Diémé.

Aly Saleh