Justice commerciale : Me Moussa Sarr annonce une nouvelle impulsion pour le droit OHADA

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu ce mardi 15 septembre 2026 une délégation de l’Association pour l’Unification du Droit en Afrique (UNIDA), conduite par Me Mouhamadou Bassirou Baldé, représentant de l’organisation au Sénégal, et Mme Hélène Sarr Camara, secrétaire exécutive de la Commission nationale OHADA du Sénégal.

Au cours de cette audience, la délégation a rappelé l’accompagnement constant de l’UNIDA au ministère de la Justice. Cet appui se traduit notamment par la dotation des juridictions en exemplaires du « Code vert », destinés aux magistrats. Les représentants de l’association ont également transmis les salutations de son président et souligné le rôle particulier du Sénégal dans le processus d’unification du droit des affaires en Afrique.

Créée en février 1998 à l’initiative du juge Kéba Mbaye, l’UNIDA œuvre à la promotion et à la diffusion du droit harmonisé de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Son représentant au Sénégal a salué la collaboration avec le ministère de la Justice et insisté sur l’importance du « Code vert » pour les magistrats, notamment dans le renforcement de la sécurité juridique.

En réponse, Me Moussa Sarr a félicité Me Mouhamadou Bassirou Baldé et Mme Hélène Sarr Camara pour leur engagement en faveur du rayonnement des clubs OHADA et du droit communautaire des affaires. Le Garde des Sceaux a également salué l’action de l’UNIDA dans la promotion du droit OHADA.

Le ministre de la Justice a toutefois estimé que des efforts supplémentaires restent nécessaires pour consolider les acquis et renforcer la place de l’OHADA dans l’environnement judiciaire et économique national.

Dans cette perspective, il a annoncé la volonté de son département de donner une nouvelle impulsion à la justice commerciale. Cette orientation devrait notamment se traduire par une place accrue accordée aux activités de promotion et de diffusion du droit des affaires.

Me Moussa Sarr a enfin réaffirmé la disponibilité du ministère de la Justice à accompagner l’UNIDA et la Commission nationale OHADA dans l’accomplissement de leurs missions respectives.

Cette rencontre a ainsi permis de réaffirmer l’importance de la coopération entre les autorités judiciaires sénégalaises et les acteurs engagés dans la diffusion du droit communautaire des affaires.