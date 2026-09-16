Justice : Me Moussa Sarr échange avec l’Association des imams et oulémas du Sénégal

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu en audience ce mardi 15 septembre 2026 une délégation de l’Association des imams et oulémas du Sénégal, conduite par son président, l’Imam El Hadj Oumar Diène.

Au cours de la rencontre, le président de l’association a réaffirmé l’attachement de la structure à la paix et à la concorde nationales. Il a présenté les principales actions menées par l’organisation, notamment dans l’accompagnement des successions, la médiation, la solidarité, la sensibilisation sur l’éducation des enfants et la lutte contre la désinformation.

L’Imam El Hadj Oumar Diène a également évoqué le programme de déclaration des naissances conduit en collaboration avec l’UNICEF, ainsi que les actions de formation destinées aux imams.

Il a par ailleurs souligné la contribution des cadis à l’œuvre de justice et leur collaboration avec les magistrats.

En réponse, Me Moussa Sarr a expliqué que cette audience s’inscrit dans la démarche du ministère de la Justice visant à recueillir les avis des acteurs religieux sur le fonctionnement et les orientations de la justice. Le Garde des Sceaux a salué le rôle de relais joué par les imams auprès des populations.

Abordant la question des cadis, le ministre a indiqué qu’un recensement des tribunaux d’instance ne disposant pas de cadis est actuellement en cours. Il a également annoncé que le ministère envisage de renforcer les capacités des cadis qui exercent déjà dans ces juridictions.

Cette rencontre a permis de mettre en avant la contribution des acteurs religieux au fonctionnement de la justice et aux efforts de sensibilisation et d’accompagnement des populations.