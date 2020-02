Justice du Sénégal en otage…un marabout confirme Barthélémy Dias

Serigne Cheikhouna Mbacké Mourtada: «Notre justice est sous otage ; ce que Barthélémy a dit, c’est la pure vérité… »

Après Serigne Modou Bousso Dieng de l’Association des Jeunes Chefs religieux du Sénégal, c’est autour de Serigne Cheikhouna Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul de soutenir le Maire de Sacré-Mermoz- Sicap Baobab. A en croire le jeune Mbacké-Mbacké : «L’on a beaucoup ergoté sur les récents propos de Barthélémy Dias (ndlr : «Guy Mary Sagna reste en prison par ce qu’il est catholique… », mais, ce qu’il a dit, c’est la pure vérité, la stricte. Il n’a rien inventé .Notre justice est l’otage de certains politiques et des religieux. Ils en font ce que bon leur semble. Il est une lapalissade de dire que si Guy Mary Sagna appartenait à un des grandes familles religieuses du pays, il allait sortir de prison. La justice doit être impartiale. Mais, malheureusement, elle plaide en faveur de cette catégorie suscitée », a dit Serigne Cheikhouna Mbacké Mourtada. Il ne s’arrête pas là. Le jeune guide religieux connu pour son franc-parler, a aussi dénoncé le laxisme dont a fait preuve l’entourage du Khalife des Mourides dans l’affaire Aida Diallo : « Je pense que certains membres de l’entourage du Khalife des Mourides ont failli à leur mission de veille et d’alerte précoce .Ils devraient jouer leur office avec beaucoup de responsabilité en tuant cette affaire dans l’œuf. Mais, le constat est autre. Ils ont montré un certain laxisme dans le cas Aida Diallo. Qu’ils cessent alors d’être obnubilés que par leurs propres intérêts du moment. Le Mouridisme est à un niveau où on doit œuvrer pour éviter ces genres de problèmes qui tentent de salir, voir ternir son image », a-t-il déploré.