Biguine Gueye gifle Mamadou Lamine Diallo et son…masque

Dans « Les sentences et Maximes écrites au 1e siècle av.J.Christ, Publilius Syrus nous confie: « De la méchanceté le masque est bien connu : Pour frapper à coup sûr, elle feint la vertu ».

Cette boutade on ne peut plus univoque dans sa pertinence sied parfaitement au sieur Mamadou Lamine Diallo, impopulaire député, faux vertueux, animateur maladroit du mouvement Tekki.

Dans un tweet récent, voilà comment il parle de Mahamed Boun Abdallah Dionne, Ministre d’État Secrétaire général de la présidence de la République, parti se soigner en France et rentré au pays pour continuer à le servir il y a un peu moins d’un an : « Boun Dionne est un privilégié. Il a bénéficié de l’argent public pour se soigner en France. Au lieu d’avoir une pensée pour nos jeunes bloqués à Wuhan, il insulte le peuple en parlant d’emirat gazier, la présidence à vie de son maître Macky Sall.

Quelle honte! »

Considérant ce catastrophique tweet de l’éternel catastrophiste Mamadou Lamine Diallo, limitons nous y et voyons un peu le tissu de mensonges qui se colle au texte du début à la fin.

Boun Dionne, dit-il, est un privilégié. Oui! Même si à cause de sa haine viscérale envers l’institution que représente le ministre d’État Secrétaire général de la présidence, notre ami de Tekki l’apostrophe méchamment et avec indiscipline, il a tout faux et se fourre le doigt dans l’œil quand il parle de privilégié, faisant référence à cet homme qui ne dit jamais du mal de l’autre. Le député qu’il est donc n’est-il pas privilégié ? Nul besoin de s’attarder sur les détails quant aux avantages et profits du parlementaire sénégalais. Mamadou Lamine Diallo, combien de fois avez vous bénéficié de privilèges parce que vous portez juste le manteau de député ? Oui le ministre d’État est bel et bien privilégié !

Ne s’en arrêtant pas là et le cœur foudroyé de rancune, notre député de poursuivre : »Il a bénéficié de l’argent public pour aller se soigner en France ». Là, Mamadou Lamine Diallo ne s’est sûrement pas regardé dans une glace avant de se l’ouvrir encore! De quel argent public a t’il bénéficié pour aller se soigner? Un profil de la dimension de Mahamed Dionne est-il incapable de réunir donc les conditions à même de lui permettre d’aller se soigner à l’étranger en tant qu’ancien fonctionnaire des nations unies et de la Bad pour ne citer que ces institutions compte non tenu de toutes ses fonctions étatiques avant son engagement hors du pays? N’avait il pas aussi la possibilité de bénéficier de l’appui de son patron le président de la République, qui sans nul doute ne le regardera jamais souffrir sans rien faire au vu de ses pouvoirs et de ses attributions. Diallo oublie peut être que le député qu’il est se fait payer et déplacer au moins par l’argent public. Mamadou Lamine Diallo ignore donc cela, ou feint de l’ignorer. Député du Sénégal, Diallo fait partie des hommes politiques les moins actifs quand il s’agit de s’investir dans le social. Qui, quelle organisation, quel groupe, Quelle institution cet homme a t’il une fois aidés dans des initiatives de développement ? Que fait il donc de l’argent public et des indemnités qu’il perçoit du trésor sénégalais ? Cette sortie de Mamadou Lamine Diallo prouve à suffisance, le seuil de méchanceté qui définit son être. Même dans son regard, l’homme de Tekki qui cherche Tekki depuis des lustres affiche une manifeste méchanceté. En clair, on dirait qu’il n’a rien à se mettre sous la dent, comme si d’autres sujets plus intéressants et plus globaux pour instaurer un débat sérieux n’existaient plus. C’est la raison pour laquelle lorsqu’il parle encore dans son tweet, de pensée pour nos jeunes bloqués à Wuhan, il fait semblant d’être un ignorant. Qui ose dire que le ministre d’État n’a pas de pensée pour nos compatriotes de Wuhan? Tout ce que l’état peut entreprendre pour avoir nos frères saints et sauf, nos autorités, avec à leur tête le chef de l’État, y sont. Et en âme et conscience, notre parlementaire en est conscient ! En mal de popularité surtout en ces temps où le président appelle à la maîtrise des contradictions au profit d’un dialogue franc et constructif au bénéfice de notre pays, Diallo, dépourvu de base politique, toujours tiré par de grands leaders comme Idrissa Seck, exagère et déclaré que Dionne l’homme de paix, a insulté les Sénégalais. Seulement, Lamine Diallo ignore que les Sénégalais sont un peuple très au fait des tenants et aboutissants de ce qui se passe chez eux. Ils savent bien qui est qui et qui fait quoi.

Enfin il soutient que Dionne théorise la présidence à vie de Macky Sall. Une dernière affirmation encore dépourvue de la plus petite once de vérité. Le ministre d’État a juste déclaré que l’histoire entre son patron et le peuple n’est pas encore terminée. N’a t’il pas raison de le dire cher Mamadou Lamine Diallo ? Il faut arrêter de mettre de l’huile sur le feu. Le Sénégal n’en a pas besoin. Les Sénégalais n’en ont pas besoin. Pour peu que cela puisse être, le président Sall a posé tellement d’actes depuis qu’il a pris les rênes de notre pays. Allez demander à Roosevelt ou de Gaulle si les Etats se construisent en une petite décennie cher député. Vous concluez en parlant de honte. Mais honte à ceux qui vaille que vaille, désirent installer sur la terre qui les a vus naître, le chao. C’est le cas de M.Lamine Diallo, et il est coutumier des faits. Nous aimons le débat contradictoire au Sénégal. Parceque la démocratie y est une réalité. L’opposition s’y est de tout temps opposé et la majorité y a toujours gouverné qu’il pleuve ou qu’il neige. Lamine, vous avez été laminés de la présidentielle il y a juste une année. Respectez le choix du peuple et epargnez nous des caniveaux, des marées salants. Élevons le niveau des sujets, puisqu’il en existe, des sujets qui peuvent émaner de vous, car vous disposez d’idées plus fécondes et plus intéressantes que celles consistant à faire dans la méchanceté gratuite. C’est absolument scandaleux venant d’un intellectuel de votre rang. Revoyez votre copie en urgence, le pays a besoin de vous, mais autrement.

Mamadou Biguine Gueye

Responsable politique à Fatick.