Sheikh Alassane Sène écrit à Macron pour parler de l’affaire Guy Marius Sagna

Affaire Guy Maruis Sagna: Sheikh Alassane Sène écrit à Emmanuel Macron

Je suis outré et c’est l’occasion pour moi d’apporter mon soutien à mon compatriote Guy Maruis Sagna.

Mr le Président de la République,

Il y a quelques jours lors de votre passage au salon de l’agriculture, un activiste camerounais vous interpellait sur la situation catastrophique dans son pays. Et vous aviez réagi en disant même avoir fait pression sur Paul Biya pour la libération de Maurice Kamto. Et que vous comptiez encore l’appeler la semaine prochaine pour échanger avec lui sur la situation du Cameroun et sur la libération sans délai d’autres détenus politiques. La France est une soeur de l’Afrique, un partenaire et non son commandant. Et c’est tout heureux que vous vous essayez au jeu de l’équilibre et du respect de la souveraineté des pays africains.

À travers cette lettre, j’ai décidé d’attirer votre attention sur une autre affaire plus urgente cette fois-ci et qui a des relents de kidnapping. Celle de l’activiste sénégalais Guy Maruis Sagna. Son seul tord est d’avoir choisi librement de porter l’écharpe de défenseur de son peuple. Un rôle qu’il tient avec courage et dignité, avec foi et détermination. Vous êtes de la même génération que lui. La France, terre de liberté vous a aussi donné la chance d’habiter au 55-57 rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Et depuis quelques mois, nul ne l’ignore, vous faites face à une grave crise sans précédent. Les gilets jaunes vous ont montré de toutes les couleurs les graines de leur colère avec une si puissante détermination et parfois avec une telle violence qui vous a obligé de sortir de votre silence, d’aller vers les populations et de leur parler, de prendre des décisions autant importantes pour l’intérêt de la République française jusqu’à même vous faire violence.

Vous côtoyez aussi Macky Sall, qui, vous l’aviez dit, est un bon ami de la France et de vous-même. Cet ami mérite aussi que vous lui parlez. Vous devez rappeler à son endroit les bienfaits de la démocratie qui se nourrit d’idées contraires et contradictoires. En ce sens un de ses symboles, sous le beau ciel de la teranga, en l’occurrence, Guy Maruis Sagna mérite de humer l’air frais de la liberté et sans délai.

GMS n’est point un ennemi de la France, ni celui de Macky Sall mais un inconditionnel fou amoureux de son pays le Sénégal. Un citoyen exemplaire et un patriote engagé dont les qualités convoquent sans conteste l’article premier de notre constitution.

Vous avez le devoir moral de ramener votre ami Macky Sall à la raison. Faites lui voir l’intérêt de laisser triompher la démocratie ainsi que la liberté d’expression comme avec Paul Biya.

La fête de Pâques approche, Guy Maruis Sagna doit la passer aux côtés de sa famille et des siens. Vous l’avez fait pour Kamto, alors faites le aussi pour ce valeureux sénégalais. Et cela confortera chez les populations sénégalaises, africaines en général, la nouvelle idée que vous avez du partenariat France-Afrique. Ingérence et pression dans la conscience de nos leaders et grand respect au peuple africain.

Respectueusement

Sheikh Alassane Séne

Guide religieux – poète