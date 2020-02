Bara Ndiaye : « J’interpelle Amadou Ba, Aminata Touré et… »

Bara Ndiaye, DG de la Maison de la presse et responsable APR interpelle Amadou Ba et Aminata Touré et autres du même acabit : cette bataille est-elle la vôtre ?

Il y’a une semaine, j’ai véhément dénoncé à RFM matin (émission matinale sur la Radio Futurs Médias) les agissements de hauts responsables de notre formation, l’Alliance Pour la République, consistant à tisser des réseaux internes et ce, dans la logique de leur agenda personnel. Après cette sortie, de jeunes responsables se réclamant d’Amadou Ba et Aminata Toure et des mouvements qu’ils ont tissés ou entretenus au sein du parti se sont déchaînés, comme une meute, sur ma personne, allant jusqu’à me traiter de « sinistre créature » alors que je n’ai cité personne.

Ces réactions violentes de vos réseaux de soutien contre ma personne confortent les soupçons de ceux qui vous accusent d’être en train de miner l’APR par la mise en place de structures parallèles. Fort de ce qui précède, je ne puis m’empêcher de vous poser quelques questions :

– Pourquoi cette mobilisation spontanée de ces mêmes réseaux alors que personne jusqu’ici ne vous a formellement nommé ?

– seriez-vous ces détenteurs d’agendas cachés pour que vos entourages respectifs s’approprient de mes interpellations ?

– pourriez-vous rassurer les militantes et militants de l’Alliance Pour la République que vous n’êtes pas en train de les détourner ?

Pour ma part, je me battrai pour épargner à Macky SALL le succès de la ruse de ceux qui, en 2012, étaient au lever du soleil chez Wade avec un sac d’argent et au crépuscule avec un autre à l’autre bout de la ville en jogging avec des opposants candidats.

Je serai tout aussi tranché contre les adeptes de cette pratique qui marche apparemment bien : « filer du pognon à tous les candidats en prenant soin de lâcher les perdants malheureux en douceur et de jubiler avec les gagnants avec fierté. »

De la même manière, je ne raterai point toutes celles qui, comme Raquel Altamira, sont prêtes à toutes les vilenies pour le pouvoir.

Macky rek et personne d’autre.