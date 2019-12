Justin Bieber regrette ses anciens propos injurieux et racistes

Dans un message posté mardi sur Instagram, Justin Bieber s’est excusé pour d’anciens propos injurieux et racistes.

En voie de guérison après avoir publiquement admis qu’il souffrait d’une dépression, et alors qu’il a mis sa carrière entre parenthèse depuis deux ans pour se consacrer à sa vie privée et à sa foi, Justin Bieber a publié mardi 3 décembre 2019 un nouveau message sur Instagram. Dans celui-ci, le chanteur de 25 ans prend acte de ses méfaits passés, reconnaissant notamment avoir été injurieux et avoir tenu des propos racistes.

«Quand j’étais jeune, j’étais ignorant et je me suis retrouvé à dire des choses vraiment blessantes sans savoir le pouvoir de mes paroles. Le racisme est toujours très répandu et je veux utiliser ma voix pour rappeler que nous sommes tous des êtres humains et que nous avons tous la même VALEUR ÉGALE DEVANT DIEU», a-t-il écrit.

En juin 2016, l’artiste canadien avait été surpris lors d’une violente altercation avec un homme à Cleveland. Une vidéo publiée à l’époque par TMZ montrait le chanteur en pleine rixe. Deux ans plus tard, le dénommé Rodney Cannon avait, selon «Billboard», déposé plainte à l’encontre de Justin Bieber pour agression, affirmant que ce dernier avait proféré des insultes à caractère raciste à son encontre.

L’apaisement grâce à Hailey

Depuis qu’il a renoué avec Hailey Baldwin et qu’il l’a épousée en septembre 2018, l’interprète de «Purpose» semble désormais se tenir éloigné des ennuis, comme il l’avait promis. «Je suis maintenant très concentré sur la résolution de certains problèmes profondément enracinés que j’ai comme la plupart d’entre nous, afin que je ne tombe pas en morceaux, afin que je puisse soutenir mon mariage et être le père que je veux être. La musique est très importante pour moi, mais rien ne vient avant ma famille et ma santé», avait-il annoncé en mars dernier sur Instagram.