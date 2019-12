Voici pourquoi Lionel Messi déteste…Antoine Griezmann

Antoine Griezmann-Lionel Messi, le duo fonctionnera-t-il un jour ? Rien n’est moins sûr car l’Argentin a vraiment une dent contre le Français.

Antoine Griezmann avait le sourire lundi 2 décembre dans l’avion qui le ramenait de Paris vers Barcelone. Il posait ainsi fièrement en compagnie de Lionel Messi tout juste vainqueur de son sixième Ballon d’Or. Après des débuts difficiles entre les deux joueurs, la tendance serait-elle donc en train de s’inverser ? Pas vraiment selon plusieurs sources proches du dossier comme l’on dit dans ces cas-là. Régulièrement, le correspondant de RMC Sport en Espagne, Frédéric Hermel, affirme que les deux hommes ne s’entendent pas du tout et qu’il est difficile pour Antoine Griezmann de s’épanouir en Catalogne en raison du statut de Messi au FC Barcelone. Pour Éric Olhats, ancien conseiller de Griezmann et qui l’a découvert, le problème entre les deux hommes est tout à fait sérieux et date d’il y a 18 mois. Grizou, alors numéro 7 de l’Atlético Madrid, hésite à partir de son club pour rejoindre Barcelone. Il finira par rester dans la capitale espagnole, annonçant sa décision dans un documentaire, produit par Gérard Piqué (défenseur du Barça…), nommé « La decisión ». Une façon de faire que personne n’avait vraiment compris et qui n’avait pas été bien vue par certains membres de l’équipe catalane. « À l’époque j’avais encore la charge du joueur et les mecs ils l’appelaient, indique ainsi Éric Olhats sur RMC Sport. Même le bon Dieu, il l’a appelé une fois. Donc crime de lèse-majesté. Il t’appelle et tu ne viens pas… » Quand Éric Olhats mentionne le « bon Dieu », il parle évidemment de Lionel Messi. Qui n’aurait donc pas pardonné à Antoine Griezmann de n’avoir pas répondu favorablement à sa demande de quitter l’Atlético Madrid pour Barcelone. Et peu importe donc que le Français l’ai fait une année plus tard, l’Argentin n’a pas visiblement pas oublié. D’autant plus qu’il désirait davantage voir Neymar revenir chez les Blaugranas plutôt que de voir Griezmann arriver. Reste désormais à savoir le duo Griezmann-Messi finira un jour par faire des étincelles ailleurs que dans la presse…