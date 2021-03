Kaaw Sadio Cissé quitte LDR/Yeesal et crée le Think Tank « Hel moy niit »

Après la deuxième alternance politique au Sénégal en 2012, j’ai voulu démissionner du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) pour me consacrer à une autre forme de militantisme politique hors des partis. Des amis m’avaient cependant convaincu que participer à la reconstruction de mon parti, le (PDS) devait être une priorité pour moi et que cela devrait occuper mon engagement politique. J’ai donc suspendu ma décision de démissionner pour me consacrer à plein temps à la relance des activités du PDS à Paris. Ce but étant atteint, il s’est ensuite posé le problème de la réforme du parti et la question de la nécessaire succession de notre leader Me Abdoulaye Wade qui, du reste, est et demeure mon seul et unique leader politique en Afrique. Malheureusement pour moi, c’est aussi un combat que j’ai dû, avec d’autres, porter à Paris. La suite, tout le monde la connaît, car, après d’âpres discussions et des oppositions presque inconciliables qui, par moments, ont été assez violentes, les Réformateurs du PDS ont finalement décidé, la mort dans l’âme, de créer un parti politique démissionnant de ce fait du PDS. Un peu plus expérimenté politiquement que mes frères Réformateurs de France, j’ai été désigné comme Coordonnateur de la fédération « Leketbi » de LDR/YEESAL/Paris puis en France. Après avoir fini d’installer le parti à Paris avec d’autres amis, j’ai, plusieurs fois, fait part à des amis et au Président de mon parti de ma volonté de quitter mon poste de Coordonnateur pour me consacrer à un Think Tank qui correspond mieux au sens que j’entendais désormais donner à mon engagement politique. Après plusieurs échanges avec des amis et surtout une certaine pression amicale du président de LDR YEESAL et de certains autres responsables du parti, qui ont souhaité que je reste encore le temps d’organiser ma succession, j’avais donc dû consentir à suspendre ma décision.

Mais, plus le temps passait, au gré des événements sociopolitiques qui se succèdent et certaines postures adoptées ici et là, je me résous à passer à une autre étape de mon engagement politique. En effet, aujourd’hui, j’annonce officiellement avec beaucoup de tristesse, non sans réflexion, ma démission du parti politique « Les Démocrates Réformateurs » (LDR/YEESAL) dont je fais partie des membres fondateurs et par la même occasion je me retire de ce fait, de tout militantisme dans un quelconque parti politique. Pour autant, je ne quitte pas le champ politique, je pourrai même être amené à titre personnel ou par le biais de ce Think Tank, à collaborer avec un quelconque parti ou groupe de partis politiques.

Désormais, mon engagement politique se fera beaucoup plus à travers le Think Tank « HEL MOOY NIT ». C’est un Think Tank qui milite pour le Libéralisme centriste, l’humanisme et l’Écologisme. Il est aussi panafricaniste et réformiste.

Sa devise est Humanité, Égalité et Liberté.

Le principe directeur de ce Think Tank est de toujours agir selon la régle des 3S à savoir : Sincérité, Science et Sagesse.

Ce Think Tank transcende la traditionnelle adversité entre partis d’opposition et partis au pouvoir. Il transcende aussi l’opposition entre le religieux et le politique car il se réclame aussi de la doctrine politique islamo-judéo-chrétienne laïque et républicaine.

Ce Think Tank n’est pas exclusive de toute appartenance à un parti politique ou autre mouvement de la société civile ni même d’une nationalité ou encore d’un pays même si c’est un Think Tank de droit sénégalais. L’adhésion est donc ouverte à toutes et à tous mais ce n’est pas non plus un mouvement de masse car ici, on pèse les Hommes plus qu’on ne les compte.

Paris le 20 mars 2021

Kaaw Sadio Cissé, le Mollah Cos.