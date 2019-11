Kaffrine : Cinq cas de dengue recensés depuis octobre (médecin)

Cinq cas de dengue ont été détectés dans la commune de Kaffrine depuis le mois d’octobre, a révélé mardi, le docteur Ndaye Mbacké Kane, médecin-chef du district sanitaire.

‘’Nous avons notifié cinq cas de dengue à Kaffrine. Un premier cas en octobre à Diameguene-centre et les autres cas l’ont été au mois de novembre’’, a-t-elle annoncé à l’APS lors d’un entretien.

Le médecin- chef du district sanitaire de Kaffrine a appelé les populations à continuer à dormir sous des moustiquaires imprégnées.

‘’La dengue est une maladie vectorielle. Nous appelons les populations à utiliser les moustiquaires imprégnées à bon escient pour éviter ces genres de maladie’’, a insisté le docteur Kane.

La dengue est une infection virale, transmise à l’homme par la piqûre de moustiques du genre Aèdes. Elle se manifeste par l’apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et d’une éruption cutanée ressemblant à celle de la rougeole, a rappelé le médecin.

La prévention de la Dengue passe par la protection contre les piqûres de moustiques et la destruction des gîtes larvaires.