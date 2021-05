Kaffrine : L’opposition trouve la visite de Macky inopportune

Les forces vives de Kaffrine qui regroupent les partis d’ opposition ( Grand parti, Gueum sa bopp, Pastef, PDS et BOKK GUIS GUIS), les mouvements et associations de jeunes jugent inopportune et insensée la visite du Président de la République à Kaffrine pour l’ inauguration d ‘un Hôpital inachevé et d une route de 35 kilomètres pour plusieurs raisons

– En cette période de relance économique, Benno Tass yakar gaspille l’argent du contribuable Sénégalais. C’ est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie ce manque de respect et de considération des leaders politiques de ce pays à l’ endroit des Kaffrinois et nous demandons aux kaffrinois de rester chez eux en signe de contestation des dérives du pouvoir en place.

Kaffrine manque de tout:

– Routes butimées qui relient les grandes communes ( Kaffrine-Mabo, Kaffrine Ndioum, Koungheul- Guinte Pathé, Koungheul- Lour Escale, Mbirkelane-Maboo….)

– Tribunal de grande instance car pour avoir seulement un casier judiciaire il faut se rendre jusqu’à Kaolack

– manque de voiries urbaines

– manque de spécialistes pour nos hôpitaux

– manque d un plan directeur d assainissement

-Stade Régional

– Et surtout un manque d’ emploi pour la jeunesse.

Kaffrine ne doit pas être le lieu de refuge des présidents en disgrâce.

Fait à Kaffrine le 27 Mai 2021