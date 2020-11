Kaolack : Abdoulaye Diop remercie Mimi Touré

Mimi kaolack vous dit merci

Madame Aminata Touré,Présidente sortante du Cese, votre depart du Conseil Économique,Social et Environnemental est une grande surprise pour kaolack (Commune, département et Région) car vos actions sont visibles et senties partout. En réalité, Mimi est une grande dame pétrie de valeurs et avec un gros coeur. Elle a toujours été sensible aux problèmes des kaolackois depuis qu’elle est nommée Envoyée Spéciale de Son Excellence Macky Sall avec des réalisations à son actif sans distinctions d’appartenance. Entre autres réalisations des appuis destinés aux familles démunies,des bourses d’études, des financements aux femmes et jeunes de kaolack, des mûrs d’écoles refaits,des fournitures de bureaux offerts,des activités citoyennes accompagnées par elle-même,des familles religieuses assistées et j’en passe.Donc Présidente Aminata Touré vous pouvez garder la tête haute car kaolack vous porte dans son cœur,poste ou pas poste les kaolackois sont satisfaits des choses faites et de votre humilité bien que votre passage au Cese soit de courte durée.Pourtant vous avez tout donné au Parti et à la nation sans ambages.Votre passage du Ministère de la justice au Conseil Économique,Social et Environnemental en passant par la Primature est rayonné de succès et de bons résultats.Donc nul ne saurait ternir votre image et réputation. Kaolack vous dit merci parce que vous êtes toujours présente à kaolack au moment de bonheur comme de malheur et vous réglez les problèmes des uns et des autres en catimini et vous avez toujours joué les sapeurs-pompiers auprès des militants de l’Apr ou de Benno Bokk Yakar décidés à quitter le Parti ou la coalition en vue de rejoindre l’opposition avant les élections législatives,comme celles du Haut conseil et de la Présidentielle passée. De plus, votre viatique est connu de tous « Servir le Parti pour un bon devenir du pays « .En effet, Mme Aminata Touré le Parti Apr kaolack ne regrette pas votre retour dans la commune de kaolack car les résultats aux législatives comme à la Présidentielle ont grimpé d’une manière exponentielle.Donc tout le monde est convaincu que votre effort de guerre pour remporter haut la main ces échéances précitées restera gravé dans les annales du Parti. Il est de notoriété publique que Mme Aminata Touré a été, est et sera toujours au chevet des sinistrés,des nécessiteux,des populations en général et de celles de kaolack en Particulier.Des écoles aux quartiers défavorisés,aux hôpitaux,aux maisons religieuses, il n’y a aucune place où sa main généreuse n’a soulagé de peine. Les populations de kaolack regrettent certes son départ de la tête du Cese mais fort heureusement elles réaffirment leur engagement, leur reconnaissance, leur attachement, leur gratitude et promettent une mobilisation derrière sa personne dans le sens des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Dans leur sagesse, ces populations ont compris que la seule chose qui vaille est de conjurer les démons de la division et de maintenir vivace la flamme de la loyauté. Madame Aminata Touré,en vous disant merci,les populations de kaolack considèrent,dans le même temps, votre départ du Cese comme une etape dans votre brillante trajectoire empreinte de constance, de lucidité et de don de soi au service du peuple sénégalais.À leur avis,il n’y a pas de commentaires à faire,il faut plutôt faire cap vers le futur et mettre fin aux supputations malveillantes ou rancunières.

Abdoulaye Diop responsable Apr kaolack