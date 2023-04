Kaolack : La troisième candidature de Macky validée par des chefs religieux et…

Le débat sur la candidature du Président Macky Sall ne doit plus être à l’ordre du jour, selon le coordinateur départemental de l’Alliance pour la République (Apr), Mouhamed Ndiaye Rahma. Le bâtisseur de l’Apr dans la région de Kaolack présidait une cérémonie organisée ce week-end à sa permanence, en présence de toutes les autorités religieuses et coutumières de la zone. Il a ainsi appelé à la réélection de l’actuel locataire du Palais en 2024. «Macky Sall nous a tout donné. C’est à nous de lui rendre la médaille», a-t-il déclaré, appelant toutefois la jeunesse à aller s’inscrire sur les listes électorales pour préparer les prochaines joutes électorales.

Chefs religieux, maires et responsables valident la candidature de Macky Sall

A Kaolack, Mouhamed Ndiaye Rahma a organisé une importante rencontre, ce week-end, qui a réuni des maires, des chefs religieux, entre autres personnalités de la région. Le coordinateur départemental de l'Alliance pour la République (Apr) à Kaolack et ses hôtes ont tous exprimé leur volonté de voir le Président Macky Sall continuer de diriger le pays après 2024.

«Macky Sall nous a tout donné. C’est à nous de lui rendre la médaille», a-t-il déclaré, appelant toutefois la jeunesse à aller s’inscrire sur les listes électorales, pour préparer les prochaines joutes électorales. «Je commencerai mes propos en rendant un vibrant hommage à tous nos guides religieux, musulmans comme chrétiens. Je remercie nos autorités religieuses d’avoir été présentes dans cette cérémonie. Je salue mes amis et frères de parti, les responsables politiques de la région de Kaolack ici présents, également les femmes, les jeunes de mon mouvement. Mais aussi, je salue tous les maires qui ont pris part et les coalitions des partis qui ont pris part à cette cérémonie. La représentativité de tous nos guides religieux dans cette cérémonie me va droit au cœur. Votre présence relève d’une importance capitale, vu ce que vous représentez dans ce pays», a déclaré Mouhamed Ndiaye Rahma.

Poursuivant, le coordinateur départemental de l’Apr a souligné : «Notre objectif, c’est d’unir tous le monde comme le veut le président de la République Macky Sall. La cérémonie d’aujourd’hui n’est qu’une continuité de ce que nous faisons fort bien longtemps. Mais aujourd’hui, si on parvient à faire tout cela, c’est grâce à Macky. Il est toujours à côté de nous pour nous soutenir. Aujourd’hui, il faut lui rendre la monnaie, raison pour laquelle je demande à tous d’aller s’inscrire sur les listes électorales. J’ai donné des consignes pour que tout se passe comme convenu.

Je salue mes grands frères de Léona Niassène, qui sont en train de faire un travail exceptionnel dans leur localité. Mention spéciale à Cheikh Ahmed Baye. 2024 est très important pour nous, c’est pourquoi j’implore nos guides religieux de prier pour le Président Macky Sall pour qu’au soir de l’élection présidentielle de 2024, il sorte victorieux. Macky Sall est candidat ? Le débat ne se trouve plus là. On souhaite juste des prières et nous nous agenouillons pour solliciter une fois de plus vos prières. El Hadj Malick Guèye est un homme franc et engagé. On salue sa présence et on est très heureux de l’avoir à nos côtés».

