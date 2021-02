Kaolack : Près d’une tonne de chanvre indien saisie par la douane

La subdivision des douanes de Kaolack (centre) annonce avoir saisi entre dimanche et mercredi, près d’une tonne de chanvre indien dans les localités de Diaglé, Latmingué et Santhie Mor Mbaye.

« Entre vendredi et dimanche, la brigade mobile de Kaolack avait mis la main sur huit colis de chanvre indien dans les localités de Diaglé et Latmingué, soit 400 kilogrammes d’une valeur de trente-deux millions de francs CFA », a détaillé un responsable des douanes de Kaolack.

Mercredi, « la brigade mobile de Nioro a fait une saisie de neuf colis de chanvre indien d’un poids de 450 kilogrammes d’une valeur de 36 millions de francs CFA, dans le secteur de Santhie Mor Mbaye », a-t-il ajouté.

APS