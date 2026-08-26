Kaolack : un individu interpellé après le vol de 7 millions de francs CFA à Thioffack

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a interpellé un individu soupçonné d’avoir dérobé une somme de 7 millions de francs CFA à Thioffack.

Les faits remontent au 25 août 2026, date à laquelle les services de police ont été saisis d’une plainte pour le vol de cette somme. Selon les déclarations du plaignant, l’argent avait été placé dans un sac qu’il avait laissé dans son véhicule, stationné au bord de la route, à proximité du « daral » de Thioffack.

Après avoir retiré les 7 millions de francs CFA, le plaignant s’était rendu sur place pour acheter une vache à l’occasion du Gamou. En quittant son véhicule, il aurait oublié de le verrouiller. À son retour, il a constaté la disparition de son sac contenant l’argent.

L’enquête de voisinage menée par les éléments de la Sûreté urbaine a permis d’identifier un principal suspect. Les recherches engagées ont ensuite conduit les enquêteurs jusqu’à la tante du mis en cause, entre les mains de laquelle une partie de l’argent a été retrouvée.

Interrogée, cette dernière a indiqué que son neveu lui avait confié la somme de 3.610.000 francs CFA. La poursuite des investigations a permis de localiser le suspect, qui s’était rendu au domicile de sa tante pour récupérer l’argent.

Interpellé, l’individu a reconnu les faits et déclaré avoir agi seul. Lors de son arrestation, les policiers ont retrouvé sur lui 306.000 francs CFA en espèces, ainsi qu’une moto neuve et deux téléphones portables.

Interrogé sur le reste de la somme dérobée, le mis en cause a déclaré l’avoir dépensée dans des bars et des maisons closes.

Il a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du vol et de retrouver, le cas échéant, le reliquat de la somme dérobée.