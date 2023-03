Kaolack : Une fille de 16 ans tue le copain de sa cousine

Une jeune fille du nom de N.Guèye, âgée de 16 ans, est en position de garde à vue au commissariat de Kaolack depuis vendredi. Elle a tué un menuisier métallique âgée de 22 ans. Les faits en cause se sont déroulés à Keur Maloum (Kaolack).

Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, la victime sortait avec la cousine de la mise en cause. Le soir des faits, N.Guèye a surpris sa cousine et son copain A.S en pleine altercation. Elle a pris la partie de sa cousine qui accusait son copain de l’avoir trompé avec une autre fille. Elle s’attaque à A.S et lui assène plusieurs coups de couteau. Arrêtée, elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle a récupéré le couteau que tenait un talibé qui était non loin de la scène avant de poignarder sa victime. Cette dernière est décédée sur le coup.