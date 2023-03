Manifestants tués à Bignona : Société civile et population envahissent les rues

La population de Bignona, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, élèves et autres travailleurs ont tous répondu à l’appel de la société civile notamment le forum civil de Bignona et le mouvement citoyen ont invité les habitants de Bignona à une marche pacifique et silencieuse ce Lundi 27 Mars 2023 pour dire stop à « la tuerie de jeunes qui décèdent lors des manifestations».

En effet, depuis l’éclatement de l’affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr en 2021, le département de Bignona a dénombré six (6) jeunes morts à l’occasion des manifestations organisées par l’opposition en soutien au leader du PASTEF ; quatre en 2021, un en 2022 et un la semaine dernière. « Trop c’est trop » peut-on lire sur les pancartes ou encore « pourquoi nous ?) entre autres slogans.

Le coordonnateur du forum civil local Abdoulaye Diallo a invité les forces de défense et de sécurité (FDS) à plus de retenue, des responsabilités et de dépassement pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. Il associe à cet appel le Chef de l’Etat garant de la stabilité et de la sécurité de tous les citoyens sans distinction aucune.

Cependant, le coordonnateur du forum civil est contre toute bravade contre l’autorité et invite les leader politiques à arrêter d’envoyer les jeunes « dans la gueule du loup». Il prône une autre manière de faire la politique qui ne nécessite pas d’envoyer les jeunes au front pendant que les responsables sont assis confortablement dans leurs salons. Signaler que la marche a été encadrée par les FDS

La marche a été sanctionnée par un mémorandum lu et remis au Préfet

L.BADIANE pour Xibaaru