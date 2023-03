Tensions politiques : Le SAES condamne les arrestations d’enseignants et…

Dans un communiqué, le SAES, fidèle à ses textes fondateurs qui accordent une place fondamentale à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la stabilité sociopolitique nationale, exprime sa forte préoccupation et déplore la détérioration continue du climat politique national ainsi que les menaces sur la paix et les libertés individuelles et collectives.

Ainsi, le SAES condamne fermement toutes les formes de violences, les saccages, ainsi que les arrestations excessives de certains citoyens dont des enseignants, des élèves et des étudiants. Par ailleurs, il s’incline pieusement devant la mémoire des disparus.

Dans la foulée, le SAES rappelle que la compétition politique doit obéir aux lois et règlements de notre République et auxquelles tous les acteurs sont soumis. Ainsi, le SAES invite l’Etat du Sénégal à garantir la sécurité des personnes et des biens dans le strict respect de la loi, des droits et des libertés de tous les citoyens sénégalais, sans distinction, pour la paix et la stabilité sociale.