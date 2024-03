Karim interdit aux responsables du PDS d’entrer chez Wade

Audience de Diomaye Faye : Karim Wade interdit aux responsables du PDS d’entrer dans la maison Me Wade

Ce vendredi dernier, un message avait été envoyé à l’ensemble des présidents et des Secrétaires généraux de fédération du Pds pour les convier à une réunion au domicile de Me Abdoulaye Wade. La réunion a été fixée à 11h puis à 15h. Mais à la surprise générale, lorsque les responsables libéraux sont arrivés, Karim Wade a donné des instructions pour interdire l’accès à l’ensemble des responsables qui ont effectué le déplacement.

Il a été remarqué que la majeure partie était des femmes parce que la majorité avait boycotté cette réunion. A la surprise générale, seuls Diomaye Faye et sa délégation ont été autorisés à rencontrer le président Me Wade qui, visiblement très étonné, n’a pas fait de déclaration après la rencontre. Pas de consigne de vote pour Diomaye.

Cet acte a irrité tous les responsables qui ont fait le déplacement en espérant voir et échanger avec leur leader Me Abdoulaye Wade et recueillir ses conseils pour le scrutin présidentiel. Ils ont été bloqués à la porte. Depuis la covid 19, aucun responsable du Pds n’a rencontré Me Wade. Karim leur a interdit l’accès pour laisser aujoud’hui a Diomaye Faye et à sa bande ce privilège.

Voici la liste des responsables interdits de rencontrer le président Wade.

1-Wore Sarr,

2-Mame Diarra Fam

3-Amadou BALDE président de la fédération de Pikine Dagoudane

4-Bass Mbacke Secrétaire général Guédiawaye

5-Marie Aw Secrétaire général Keur Massar Nord

6-Fatou Sow Secretaire général fédération Guediawaye

7-Joseph Sar Secrétaire général fédération de Grand Dakar

8-Assane ba Président fédération Almadies

9-Coumba Souna Dieng présidente fédération Parcelles Assainies

Ils sont rentrés très remontés contre Karim WADE

(Par Un témoin des faits)