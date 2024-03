Les Sénégalais de la diaspora ont répondu massivement ce dimanche 24 mars 2024 à l’appel citoyen. Ils se sont rendus à l’Arena Teddy Riner qui se trouve au 103 Av. de la Redoute, 92600 Asnières-sur-Seine non loin de Paris.

Il y a plus de 67 bureaux de vote ouverts pour près de 32.000 votants dans toute la France. Et à Paris, c’est dans un gymnase plein comme un œuf que les Sénégalais votent. Plus de 4 kilomètres de rang. Et cela ne décourageait pas les compatriotes de la Diaspora.