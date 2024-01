Karim la force tranquille (Par Saa Kadior)

KARIM LA FORCE TRANQUILLE

D’aucuns hantés par une peur chronique n’ont pas voulu croire au retour du président Karim, d’autres plus osés continuent de raconter des balivernes invraisemblables.

Ce premier janvier a vu leur prédilection fondre comme du beurre.

Karim est devenu comme dans un rêve une réalité sur qui, il faudra compter.

Les photos qu’il avait commencé à poster sur les réseaux sociaux avaient déjà fait beaucoup de victimes, une présence physique, un message transmis en direct ne saurait être en reste, venant ainsi achever tout ce qui leurs restait comme espoirs.Quelques minutes ont suffit pour mettre d’accord bon nombre de citoyens.

Les inconditionnels du PDS, les sympathisants bref ceux qui se soucient de l’avenir de ce pays n’en n’ont cure des détails comme la langue, le décors et autres. Le discours est très profond, complet du point de vue priorité de développement, démarqué du langage profane de la vengeance…..

Le président Karim nous demande de choisir entre l’essentiel ou l’éternel recommencement dans lequel on veut nous faire sombrer.

Le président Macky Sall nous a endormi pendant son magistère avec une chasse aux sorcières creuse et mensongère avec comme conséquences des centaines de jeunes morts inutilement et des milliers de cadavres dans des pirogues de fortune.

Les sénégalais en ont assez et il est temps qu’on se focalise sur l’essentiel et qu’on soit convaincu que le développement de ce pays de 18 millions d’habitants peut et doit se réaliser et rivaliser avec les plus grands.

Il faut un homme équilibré comme Karim afin de se débarrasser de ce frein psychologique et socio-culturel qui nous bloquent.

Pour le moment, Karim pose ses jalons, imperturbables, confiant car les sénégalais sont très lucides ALORS, personne ne pourra nous pousser à la précipitation encore moins suivre les caprices de certains malintentionnés.

Qu’en sera-t-il de son arrivée si des photos et une vidéo ont déjà mis KO tous ses détracteurs ???

Tenez le peu qui vous reste et soyez sûrs qu’on n’a plus de cadeaux à vous offrir.

Les choses sérieuses commencent…..

KARIM FOREVER !!!!

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple