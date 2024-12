Karim Wade…la grave erreur politique de Diomaye

Bassirou Diomaye Faye est le 5ème président de la République du Sénégal. Il a certes un vécu politique au sein du PASTEF, le seul parti dans lequel il a milité après une courte expérience syndicale au sein de la direction des impôts et domaines. Mais Bassirou Diomaye Faye multiplie les bourdes politiques dans ses déplacements. Ses prises de positions politiques, ses rencontres avec des hommes ou femmes politiques portent à confusion. Sa dernière rencontre avec Karim Wade du PDS à Doha (Qatar) fut très saluée par les observateurs politiques. Mais cette rencontre est une tâche dans la démarche politique de PASTEF et peut nuire à Ousmane Sonko, le leader politique de Diomaye et premier ministre du Sénégal…

Bassirou Diomaye Diakhar Faye fut Président du Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP) et secrétaire général du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Bien avant ces fonctions politiques, Bassirou Diomaye Faye a eu une formation universitaire d’inspecteur des impôts. Et à ce titre, il a milité au sein du syndicats des agents des impôts et domaines (SAID) dirigé par un certain Ousmane Sonko. Ce sont les seules expériences politico-sociales de Diomaye. Il n’a pas été formé dans une école politique de parti et n’a pas fait les sciences politiques.

Le 5ème président du Sénégal est limité politiquement. Tout comme son leader politique Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye multiplie les dérives politiques qu’elles soient conceptuelles, verbales ou stratégiques. Bassirou Diomaye Faye ne suit pas une ligne politique. Et les frasques politiques, il en accumule. Comme cette rencontre politique à Doha au Qatar où le président Sénégalais participait à la 22ème édition du Forum de Doha dont le thème est « L’impératif d’innovation ».

Après le Forum de Doha, le président Bassirou Diomaye Faye a lui-même informé les Sénégalais sur les réseaux sociaux : « En marge de ma visite au Qatar, j’ai reçu en audience M. Karim Wade, ancien ministre de la République. Nous avons eu des échanges constructifs sur la situation politique, économique et sociale de notre pays » extrait de son post sur Facebook. Le président de la République a rencontré Karim Wade en sa qualité d’ancien ministre de la République et ils ont échangé sur la situation du pays. Le président de la république mesure-t-il les conséquences politiques de cette rencontre ?

Tout d’abord, le président Diomaye ne partage pas les mêmes valeurs politique que Karim Wade. Même si ce dernier l’a soutenu par dépit lors de la présidentielle, il était contre lui lors des Législatives. « PASTEF-LES PATRIOTES ne se confond avec aucune des idéologies historiquement reconnues : socialisme, communisme, libéralisme ». Mais PASTEF a des valeurs. Le parti de Sonko est basé sur quatre piliers fondamentaux que sont : le Patriotisme, le Travail, l’Ethique et la Fraternité. Et pour PASTEF, l’Ethique est la science de la morale et des mœurs. Et sur ce plan, Karim n’est pas un modèle.

Sur le plan politique

Karim Wade n’est ni un modèle politique ni un modèle patriotique. Karim Wade est celui qui a fomenté le plan avec Macky Sall pour reporter les élections. Il a accusé deux hauts magistrats de corruption et Macky Sall s’est basé sur ces faits pour vouloir reporter les élections. Ce sont ces mêmes juges accusés par Karim Wade qui ont empêché Macky de reporter les élections et qui ont déclaré Bassirou Diomaye Faye vainqueur de la présidentielle. Et en plus Karim Wade doit au trésor public, une amende de 138 milliards FCFA. Et Karim n’est pas un modèle politique pour ses partisans. Il joue plus la carte de l’héritier politique que du leader politique.

Sur le plan social

Karim Wade n’a aucune valeur sénégalaise et se comporte tel un « petit toubab » qui n’a aucun respect pour ses vieux parents. Karim Wade n’a rien de Sénégalais. Il a abandonné son père qui a aujourd’hui 98 ans et n’a jamais plus remis les pieds au Sénégal depuis le 24 juin 2016. Que son père soit en France ou au Sénégal, Karim Wade ne fait pas le déplacement pour le voir. N’importe quel Sénégalais qui aurait les moyens de se déplacer pour voir son père très âgé, le ferait.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn