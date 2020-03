De retour au pays depuis deux moi, après un séjour en Allemagne pour des soins médicaux, le rappeur et activiste Abdou Karim Gueye est revenus sur le fait qu’il ait refusé de prendre l’argent de la première dame, Marième Faye Sall.

Selon Karim Xrum Xax, » il y’a des sénégalais qui avaient plus besoin que moi de cet argent. Dans cet hôpital où j’étais admis, il y a des patients plus souffrants que moi et ils n’ont pas eu ce privilège-là. En plus, tout cet argent aurait pu servir à beaucoup d’autres choses. A des projets qui profiteraient à tous les sénégalais, plutôt que de le mobiliser pour ma simple personne », déclare-t-il, dans les colonnes du journal L’Observateur.