Kédougou : Des braqueurs attaquent un dépôt et emportent le coffre-fort

Des braqueurs ont attaqué tôt lundi matin à Kédougou un dépôt du groupe Yellitaare, spécialisé notamment dans la transformation et la commercialisation de fruits et légumes, avant d’emporter un coffre-fort contenant des chèques de plusieurs millions FCFA, rapporte l’«Aps». Six individus armés de coupe-coupe, de gourdins et d’armes blanches ont réussi à s’introduire dans le dépôt du groupe Yellitaare de la famille Sall pour emporter avec eux le coffre-fort qui pesait une tonne.

Avant de prendre la clé des champs, les malfaiteurs ont tabassé un ouvrier qui se trouvait sur place. Une caméra a permis de déterminer le nombre de braqueurs, mais sans les identifier à cause des cagoules qu’ils portaient à leur arrivée vers 4 heures du matin à bord d’un véhicule de type 4×4 de couleur grise, indique la même source. Les gardiens du dépôt, situé au quartier dit Compagnie, ont été entendus ce matin au commissariat central de Kédougou avant d’être relâchés, dans le cadre de l’enquête ouverte dans cette affaire.